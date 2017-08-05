«Ницца» уступила «Сент-Этьену» в стартовом туре чемпионата Франции

Лига 1. 1-й тур. «ПСЖ» обыграл «Амьен», «Сент-Этьен» выиграл у «Ниццы» и другие матчи

Лига 1. 1-й тур. «ПСЖ» обыграл «Амьен», «Сент-Этьен» выиграл у «Ниццы» и другие матчи «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей первого тура чемпионата Франции по футболу.

«Лион» разгромил «Страсбур» на старте чемпионата Франции «Лион» дома обыграл «Страсбур» (4:0) в первом туре чемпионата Франции.