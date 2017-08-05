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«Ницца» уступила «Сент-Этьену» в стартовом туре чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч забил Жонатан Бамба на четвертой минуте. В следующем туре «Ницца» примет «Труа», а «Сент-Этьен» сыграет с «Каном» на выезде.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

Матч

Сент-Этьен - Ницца - 1:0 (1:0)

Голы

Бамба 4 (1:0).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Ронаэль, Дабо, Сельнес, Амума (Дьони, 62), Таннане (R. Souici, 79)

Ницца: Кардинале, Сарр, Суке, Ле Маршан, Данте, Эссерик, Срарфи (Марсель, 46), Козьелло (Тамезе, 78), Вальтер (Макенго, 74), Плеа

Предупреждения:

Теофил-Катерин, 12; Сельнес, 66 - Данте, 70

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

05 августа 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция


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