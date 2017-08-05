«Ницца» уступила «Сент-Этьену» в стартовом туре чемпионата Франции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Ниццей»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч забил Жонатан Бамба на четвертой минуте. В
следующем туре «Ницца» примет «Труа», а «Сент-Этьен» сыграет с «Каном» на
выезде.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
Матч
Сент-Этьен - Ницца - 1:0 (1:0)
Голы
Бамба 4 (1:0).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Ронаэль, Дабо, Сельнес, Амума (Дьони, 62), Таннане (R. Souici, 79)
Ницца: Кардинале, Сарр, Суке, Ле Маршан, Данте, Эссерик, Срарфи (Марсель, 46), Козьелло (Тамезе, 78), Вальтер (Макенго, 74), Плеа
Предупреждения:
Теофил-Катерин, 12; Сельнес, 66 - Данте, 70
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
05 августа 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
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