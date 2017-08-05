Юрий Семин: Доволен только вторым таймом
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «СКА-Хабаровском» (1:0) в рамках
четвертого тура РФПЛ.
- Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме.
- Почему уже в первом тайме поменяли
Баринова на Антона Миранчука?
- Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков.
- Не считаете, что команде необходимы
усиления?
- Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле.
- Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в
этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?
- Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать.
- Скоро День железнодорожника. Это
особенная победа?
- Слава богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем.
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция