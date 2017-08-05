Юрий Семин: Доволен только вторым таймом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «СКА-Хабаровском» (1:0) в рамках четвертого тура РФПЛ.

- Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме.

- Почему уже в первом тайме поменяли Баринова на Антона Миранчука?

- Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков.

- Не считаете, что команде необходимы усиления?

- Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле.

- Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?

- Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать.

- Скоро День железнодорожника. Это особенная победа?

- Слава богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем.