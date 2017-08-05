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Юрий Семин: Доволен только вторым таймом

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «СКА-Хабаровском» (1:0) в рамках четвертого тура РФПЛ. 

- Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме. 

- Почему уже в первом тайме поменяли Баринова на Антона Миранчука?
- Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков. 

- Не считаете, что команде необходимы усиления?
- Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле. 

- Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?
- Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать. 

- Скоро День железнодорожника. Это особенная победа?
- Слава богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем. 

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)

Голы

Миранчук А. 75 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)

Предупреждения:

нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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