«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв по пенальти дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская «Боруссия» дома уступила «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.
Основное время завершилось со счетом 2:2.
У хозяев поля отличился Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у гостей - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).
В серии пенальти верх взяла «Бавария» - 5:4.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Боруссия - Бавария - 2:2 (1:1)
Голы
Пулишич 12 (1:0). Левандовски 19 (1:1). Обамеянг 71 (2:1). Киммих 89 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шахин, Дауд (Роде, 46), Пулишич (Филипп, 90), Кастро, Дембеле, Обамеянг
Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 61), Хуммельс, Рафинья, Рибери, Видаль, Руди, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Левандовски, Мюллер (Коман, 67)
Предупреждения:
Папастатопулос, 18; Загаду, 54; Роде, 86; Пасслак, 90 - Левандовски, 70; Видаль, 75
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция