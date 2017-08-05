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«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв по пенальти дортмундскую «Боруссию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дортмундская «Боруссия» дома уступила «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Основное время завершилось со счетом 2:2.

У хозяев поля отличился Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у гостей - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).

В серии пенальти верх взяла «Бавария» - 5:4.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Матч

Боруссия - Бавария - 2:2 (1:1)

Голы

Пулишич 12 (1:0). Левандовски 19 (1:1). Обамеянг 71 (2:1). Киммих 89 (2:2).

Состав

Боруссия: Бюрки, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шахин, Дауд (Роде, 46), Пулишич (Филипп, 90), Кастро, Дембеле, Обамеянг

Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 61), Хуммельс, Рафинья, Рибери, Видаль, Руди, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Левандовски, Мюллер (Коман, 67)

Предупреждения:

Папастатопулос, 18; Загаду, 54; Роде, 86; Пасслак, 90 - Левандовски, 70; Видаль, 75

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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