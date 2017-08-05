Гилерме: С такими ребятами в обороне мне играть очень легко!

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру обороны своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).

- Насколько в оборону влился Рыбус?

- Я скажу за всю линию. Ребята отлично сыграли. Да и не только защитники, Денисов тоже молодец. С такими ребятами намного легче играть. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

- Не скучно без ударов по воротам?

- Конечно скучно! Иногда хочется и поработать (смеется). Но если говорить серьезно, то не допускать ударов по своим воротам – это всегда хорошо.