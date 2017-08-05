Гилерме: С такими ребятами в обороне мне играть очень легко!
Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру обороны своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).
- Насколько в оборону влился Рыбус?
- Я скажу за всю линию. Ребята отлично сыграли. Да и не только защитники, Денисов тоже молодец. С такими ребятами намного легче играть. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
- Не скучно без ударов по воротам?
- Конечно скучно! Иногда хочется и поработать (смеется). Но если говорить серьезно, то не допускать ударов по своим воротам – это всегда хорошо.
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция