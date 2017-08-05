Гилерме: Кто лучше бьет штрафные? Я пока за Фернандеша

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру атаки своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).

- Знали, что Алексей Миранчук может такой мяч со штрафного положить?

- Ожидал. Я видел, как на тренировках он отрабатывал такие удары. Он и Ману – очень умные футболисты. От таких ребят можно ожидать всего: гола с игры и со стандарта. Они постоянно импровизируют.

- Кто лучше бьет штрафные: Фернандеш или Миранчук?

- Пока я выберу Ману!