Гилерме: Кто лучше бьет штрафные? Я пока за Фернандеша
Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру атаки своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).
- Знали, что Алексей Миранчук может такой мяч со штрафного положить?
- Ожидал. Я видел, как на тренировках он отрабатывал такие удары. Он и Ману – очень умные футболисты. От таких ребят можно ожидать всего: гола с игры и со стандарта. Они постоянно импровизируют.
- Кто лучше бьет штрафные: Фернандеш или Миранчук?
- Пока я выберу Ману!
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция