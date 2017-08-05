Гилерме: Многие команды играют без форвардов. Пока действуем так же

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).

- В команде много травмированных. Не удивляет хорошее начало сезона?

- Да нет. У нас сейчас впереди играет Фарфан – качественный футболист. Понимаю, что он не центрфорвард, да и Миранчук тоже. Но в современном футболе есть много команды, играющих без номинального нападающего. Мы пока стараемся играть так же.