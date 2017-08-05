Гилерме: Многие команды играют без форвардов. Пока действуем так же
Голкипер московского «Локомотива» Гилерме отметил игру своей команды в матче 4-го тура РФПЛ над «СКА-Хабаровском» (1:0).
- В команде много травмированных. Не удивляет хорошее начало сезона?
- Да нет. У нас сейчас впереди играет Фарфан – качественный футболист. Понимаю, что он не центрфорвард, да и Миранчук тоже. Но в современном футболе есть много команды, играющих без номинального нападающего. Мы пока стараемся играть так же.
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция