Унаи Эмери: «ПСЖ» пока еще не готов на 100%
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями
после матча второго тура чемпионата Франции против «Амьена». Напомним, что его команда
победила со счетом 2:0.
«Все мы в восторге от первого матча. На стадионе была
великолепная атмосфера, и это хорошо как для клуба, так и для болельщиков. Но
самое главное, что мы выиграли, заработали три очка и начали новый сезон с
победы. Миссия выполнена. Кроме того, мы хорошо сыграли.
С точки зрения физических кондиций мы еще не в топ-форме, но
август – это важный месяц для всего сезона, и мы продолжим работать, чтоб быть
готовыми на 100%, - цитирует Эмери официальный сайт «ПСЖ».
В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и
Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие
чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.
В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а
«Амьен» примет «Анже».
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
Матч
Голы
Кавани 42 (1:0). Пасторе 80 (2:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва (Кимпембе, 46), Маркиньос, Алвес, Курзава, Мотта (Матюиди, 67), Рабьо, Верратти, Пасторе, Ди Мария, Кавани (Гедеш, 86)
Амьен: Гартнер, Сиссоко, Аденон, Эль Хаджам, Гуано, Бодмер, Монкондуи, Манзала (Буржо, 69), Фофана, Ндомбеле (Шарье, 57), Койта (Лабо, 76)
Предупреждения:
нет - Фофана, 69
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
05 августа 18:15, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция