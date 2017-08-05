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Унаи Эмери: «ПСЖ» пока еще не готов на 100%

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча второго тура чемпионата Франции против «Амьена». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Все мы в восторге от первого матча. На стадионе была великолепная атмосфера, и это хорошо как для клуба, так и для болельщиков. Но самое главное, что мы выиграли, заработали три очка и начали новый сезон с победы. Миссия выполнена. Кроме того, мы хорошо сыграли.

С точки зрения физических кондиций мы еще не в топ-форме, но август – это важный месяц для всего сезона, и мы продолжим работать, чтоб быть готовыми на 100%, - цитирует Эмери официальный сайт «ПСЖ».

В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а «Амьен» примет «Анже».

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

Матч

ПСЖ - Амьен - 2:0 (1:0)

Голы

Кавани 42 (1:0). Пасторе 80 (2:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва (Кимпембе, 46), Маркиньос, Алвес, Курзава, Мотта (Матюиди, 67), Рабьо, Верратти, Пасторе, Ди Мария, Кавани (Гедеш, 86)

Амьен: Гартнер, Сиссоко, Аденон, Эль Хаджам, Гуано, Бодмер, Монкондуи, Манзала (Буржо, 69), Фофана, Ндомбеле (Шарье, 57), Койта (Лабо, 76)

Предупреждения:

нет - Фофана, 69

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

05 августа 18:15, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция


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