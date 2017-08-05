Унаи Эмери: «ПСЖ» пока еще не готов на 100%

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча второго тура чемпионата Франции против «Амьена». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Все мы в восторге от первого матча. На стадионе была великолепная атмосфера, и это хорошо как для клуба, так и для болельщиков. Но самое главное, что мы выиграли, заработали три очка и начали новый сезон с победы. Миссия выполнена. Кроме того, мы хорошо сыграли.

С точки зрения физических кондиций мы еще не в топ-форме, но август – это важный месяц для всего сезона, и мы продолжим работать, чтоб быть готовыми на 100%, - цитирует Эмери официальный сайт «ПСЖ».

В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а «Амьен» примет «Анже».

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур