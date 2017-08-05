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Южноафриканец Маньонга стал чемпионом мира по прыжкам в длину, Меньков – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В соревнованиях по прыжкам в длину у мужчин золотую медаль завоевал спортсмен из ЮАР Луво Маньонга.

Результат победителя – 8 метров 48 сантиметров. Вторым стал американец Джеррион Лоусон (8,44), третьим – еще один представитель ЮАР Рушвал Самааи (8,32). Россиянин Александр Меньков (8,27) занял четвертое место. Напомним, что на нынешнем чемпионате Россияне выступают под нейтральным флагом.

Легка атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Прыжки в длину
Мужчины
Финал

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,48 м
2. Джеррион Лоусон (США) – 8,44
3. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,32
4. Александр Меньков (Россия) – 8,27

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