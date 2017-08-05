Американец Гэтлин завоевал золото в беге на 100 метров на чемпионате мира, Болт – третий

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В соревнованиях по бегу на 100 метров победу одержал американец Джастин Гэтлин.

Результат победителя - 9,92 секунды. Вторым стал еще один американец Кристиан Коулмэн (9,94). На третьем месте ямаец Усэйн Болт (9,95).

Напомним, ранее Болт заявил, что после чемпионата мира 2017 года он завершит карьеру. 30-летний спортсмен завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Также в его активе восемь золотых олимпийских медалей.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 100 метров

Мужчины

Финал

1. Джастин Гэтлин (США) – 9,92

2. Кристиан Коулмэн (США) – 9,94

3. Усэйн Болт (Ямайка) – 9,95