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Алексей Миранчук: Если честно, это точка моего брата

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча со «СКА-Хабаровском» в четвертом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Именно Миранчук забил единственный мяч в этой игре.

- Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке ты забил два таких штрафных.

- Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.

- Антон штрафные не исполняет?

- Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.

- Брат вышел в первом тайме. Как оценишь его игру?

- Он играл на фланге, я – оттянутого нападающего. Нас называют лучшими в этом матче? Играет вся команда. Все ребята бились. Хотел бы сказать спасибо команде и болельщикам. Все выложились на сто процентов.

- «Локомотив» одержал четыре победы подряд. В чем секрет?

- Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.

- «Локомотив» вновь прибавил во втором тайме.

- В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)

Голы

Миранчук А. 75 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)

Предупреждения:

нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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