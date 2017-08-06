Алексей Миранчук: Если честно, это точка моего брата
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился
впечатлениями после матча со «СКА-Хабаровском» в четвертом туре чемпионата
России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
Именно Миранчук забил единственный мяч в этой игре.
- Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке ты забил
два таких штрафных.
-
Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.
- Антон штрафные не исполняет?
-
Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще
хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.
- Брат вышел в первом тайме.
Как оценишь его игру?
-
Он играл на фланге, я – оттянутого нападающего. Нас называют лучшими в этом
матче? Играет вся команда. Все ребята бились. Хотел бы сказать спасибо команде
и болельщикам. Все выложились на сто процентов.
- «Локомотив» одержал четыре
победы подряд. В чем секрет?
-
Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом
месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.
- «Локомотив» вновь прибавил во
втором тайме.
- В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция