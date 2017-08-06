Алексей Миранчук: Если честно, это точка моего брата

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча со «СКА-Хабаровском» в четвертом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Именно Миранчук забил единственный мяч в этой игре.

- Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке ты забил два таких штрафных.

- Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.

- Антон штрафные не исполняет?

- Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.

- Брат вышел в первом тайме. Как оценишь его игру?

- Он играл на фланге, я – оттянутого нападающего. Нас называют лучшими в этом матче? Играет вся команда. Все ребята бились. Хотел бы сказать спасибо команде и болельщикам. Все выложились на сто процентов.

- «Локомотив» одержал четыре победы подряд. В чем секрет?

- Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.

- «Локомотив» вновь прибавил во втором тайме.

- В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.