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Магомед Даудов: Впереди у «Ахмата» много побед

Комментарии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов считает, что у команды нет поводов для пессимизма после поражения от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.

«Спортивный принцип таков, что спорт в целом и футбол в частности состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которые бы не терпели поражений. Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео первыми открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры. Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», - написал Даудов в инстаграме.

Матч

Уфа - Ахмат - 3:2 (0:0)

Голы

Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).

Состав

Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)

Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)

Предупреждения:

Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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