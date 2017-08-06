Магомед Даудов: Впереди у «Ахмата» много побед
Президент «Ахмата» Магомед Даудов считает, что у команды нет поводов для пессимизма после поражения от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.
«Спортивный принцип таков, что спорт в целом и футбол в частности состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которые бы не терпели поражений. Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео первыми открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры. Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», - написал Даудов в инстаграме.
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция