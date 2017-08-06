Магомед Даудов: Впереди у «Ахмата» много побед

Президент «Ахмата» Магомед Даудов считает, что у команды нет поводов для пессимизма после поражения от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.

«Спортивный принцип таков, что спорт в целом и футбол в частности состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которые бы не терпели поражений. Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео первыми открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры. Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», - написал Даудов в инстаграме.