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Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча со «Спартаком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Победа питерцев оценивается коэффициентом 1,99, тогда как виктория красно-белых идет за 3,70.

За ничью букмекеры также предлагают 3,70.

Игра в Петербурге начнется в воскресенье в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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