Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча со «Спартаком»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
Победа питерцев оценивается коэффициентом 1,99, тогда как виктория красно-белых идет за 3,70.
За ничью букмекеры также предлагают 3,70.
Игра в Петербурге начнется в воскресенье в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически