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Усэйн Болт: Мой старт убил меня

Источник:  BBCКомментарии

Ямайский спринтер Усэйн Болт подвел тог финального  забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Восьмикратный олимпийский чемпион занял третье место. Победу одержал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулман.  

«Мой старт убил меня. Обычно с каждым новым раундом он улучшается, но здесь этого не произошло. Пока я не понял, почему проиграл. Расстроен, что не смог порадовать болельщиков, но такое иногда случается», - сказал спортсмен.

Напомним, на турнире Болт также выступит в эстафете 4х100 метров.

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