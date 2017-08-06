Усэйн Болт: Мой старт убил меня

Ямайский спринтер Усэйн Болт подвел тог финального забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Восьмикратный олимпийский чемпион занял третье место. Победу одержал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулман.

«Мой старт убил меня. Обычно с каждым новым раундом он улучшается, но здесь этого не произошло. Пока я не понял, почему проиграл. Расстроен, что не смог порадовать болельщиков, но такое иногда случается», - сказал спортсмен.

Напомним, на турнире Болт также выступит в эстафете 4х100 метров.