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Макарова обыграла Доден и вышла в финал турнира в Вашингтоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Екатерина Макарова обыграла француженку Осеан Доден в полуфинале теннисного турнира в Вашингтоне.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 58 минут, - 3:6, 6:3, 6:4.

Макарова 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. У Доден 7  эйсов, 7 ошибок на подаче и 3 брейка.

Вашингтон (США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 226 750 долларов
1/2 финала

Макарова (Россия) - Доден (Франция) - 3:6, 6:3, 6:4.

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