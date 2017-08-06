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Сергей Веденеев: Откроешь пространство, Промес с Зе Луишем туда сразу побегут и начнутся провалы

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от домашней встречи питерцев со «Спартаком».

Игра начнется сегодня в 20:00 мск.

- Как вам «Спартак», практически не усиливший состав и потерявший на старте чемпионата четыре очка?
- Не вижу в этом закономерности. «Спартак», точнее - два три игрока в обороне, не сумели настроиться на конкретные матчи чемпионата. Вот и все! Выглядели они хорошо. И по движению. И в атаке моменты создавали. У них сыгранный состав, больше года играют одними футболистами. У «Зенита» - новая команда.

- В чем команда Манчини должна превзойти команду Массимо Карреры, чтобы добиться положительного результата?
- В тактике. Где линия обороны «Зенита» будет встречать соперника: у центральной линии, между обороной и центром поля или у своей штрафной. Откроешь пространство, Промес с Зе Луишем туда сразу побегут и начнутся провалы.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»?

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