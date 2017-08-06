Гендиректор «Уфы»: Такие матчи, как с «Ахматом, будут прибавлять нам болельщиков на трибунах
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнюю победу над «Ахматом» (3:2) в четвертом туре чемпионата России.
«Очень хорошая получилась игра, очень сильный соперник, хотелось бы сказать огромное спасибо футболистам. Думаю, что такие матчи и будут прибавлять нам болельщиков на трибунах. Это для нас очень важно, и огромное спасибо футбольному клубу «Уфа» за доставленное удовольствие для всей Республики Башкортостан», - сказал Газизов.
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция