Гендиректор «Уфы»: Такие матчи, как с «Ахматом, будут прибавлять нам болельщиков на трибунах

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнюю победу над «Ахматом» (3:2) в четвертом туре чемпионата России.

«Очень хорошая получилась игра, очень сильный соперник, хотелось бы сказать огромное спасибо футболистам. Думаю, что такие матчи и будут прибавлять нам болельщиков на трибунах. Это для нас очень важно, и огромное спасибо футбольному клубу «Уфа» за доставленное удовольствие для всей Республики Башкортостан», - сказал Газизов.

Матч Уфа - Ахмат - 3:2 (0:0) Голы Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2). Состав Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63) Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66) Предупреждения: Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82 Судья: Владимир Сельдяков (Россия) Место и дата 05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция





