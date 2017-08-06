Юрий Газзаев: Желаю «Крыльям» вновь вернуться в премьер-лигу
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в шестом туре ФНЛ.
- Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков, - сказал специалист. - Многие футболисты сегодня вышли на поле впервые. Поэтому опасения за игру у меня были. В целом картина была неплохая. Даже несмотря на то, что у нас выпали из игры два центральных защитника. Вместо них вышли два молодых игрока. Но они справились. У нас были подходы, мы достойно оборонялись, справлялись с атаками соперника. Отдельно скажу, что в Самару мне всегда приятно приезжать. Я знаю, какие здесь болельщики. Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей Тихонов стал большим специалистом. Желаю «Крыльям» вновь вернуться в премьер-лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ.
Матч
Крылья Советов - Волгарь - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 41 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Ятченко, Гоцук, Гаджибеков, Ткачук, Башкиров, Ланин, Кленкин, Самодин, Алиев
Волгарь: Бучнев, Плиев, Степанов, Калинин, Таказов, Шалаев, Болонин, Букия, Кабутов, Газзаев Р., Машуков
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
05 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция