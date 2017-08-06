Юрий Газзаев: Желаю «Крыльям» вновь вернуться в премьер-лигу

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в шестом туре ФНЛ.

- Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков, - сказал специалист. - Многие футболисты сегодня вышли на поле впервые. Поэтому опасения за игру у меня были. В целом картина была неплохая. Даже несмотря на то, что у нас выпали из игры два центральных защитника. Вместо них вышли два молодых игрока. Но они справились. У нас были подходы, мы достойно оборонялись, справлялись с атаками соперника. Отдельно скажу, что в Самару мне всегда приятно приезжать. Я знаю, какие здесь болельщики. Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей Тихонов стал большим специалистом. Желаю «Крыльям» вновь вернуться в премьер-лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ.