Гэтлин обогнал Болта, «Локомотив» одержал четвертую победу, Ломаченко защитил чемпионский титул. Главные новости утра

«Советский спорт» представляет обзор главных новостей утра воскресенья.

1. Сенсационно завершилась мужская стометровка на чемпионате мира по легкой атлетике. Выиграл американец Джастин Гэтлин, а Усэйн Болт финишировал третьим.

2. В прыжках в длину победил южноафриканец Луво Маньонга. Россиянин Александр Меньков стал четвертым.



3. У женщин в беге на 10 000 метров золото завоевала эфиопка Алмаз Аяна.



4. В метании диска у мужчин победителем стал литовец Андрюс Гуджюс.



5. Украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. Он победил колумбийца Мигеля Марриагу.

6. «Локомотив» одержал четвертую победу подряд и лидирует в чемпионате России. «Железнодорожники» обыграл «СКА-Хабаровск».

7. «Лион» разгромил «Страсбур» в чемпионате Франции



8. «Ницца» уступила «Сент-Этьену»



9. «Бавария» по пенальти обыграла дортмундскую «Боруссию» и завоевала Суперкубок Германии.



10. В Голландии Суперкубок выиграл «Фейеноорд», обыграв «Витесс».



11. Обладателем Суперкубка Германии стала «Бенфика». Лиссабонский клуб переиграл «Виторию Гимарайнш».



12. «Халл» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом матче Леонида Слуцкого в Чемпионшипе.



Текст дня: Болт. Последний забег. Мимо золота…