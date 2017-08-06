Ломаченко победил Марриагу и защитил чемпионский титул
Бой за звание чемпиона мира по боксу во втором полулегком
весе между украинцем Василием Ломаченко и колумбийцем Мигелем Марриагой завершился
победой украинского боксера техническим нокаутом.
На протяжении всего поединка украинец владел ощутимым
преимуществом. В третьем раунде Василий послал соперника в нокдаун. После этого
у Ломаченко на лице появилось рассечение, но причиной этого было то, что
соперник боднул его головой.
В седьмом раунде Ломаченко вновь отправил Марриагу на канвас. Гонг спас колумбийца, но на восьмой раунд он выходить отказался. Это был главный поединок боксерского вечера в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (США). Для Ломаченко это восьмая победа (шесть – нокаутом) в девяти поединках. Марриага уступил в третий раз при 25 победах.