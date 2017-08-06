«Реал» не будет покупать Мбаппе нынешним летом и сохранит Бэйла
Источник: The GuardianКомментарии
Мадридский «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако»
Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Сообщается, что «Реал» готов вернуться к варианту с Мбаппе
через год. Кроме того, клуб намерен сохранит Гарета Бэйла, которым, как
сообщалось ранее, интересуется «Манчестер Юнайтед». В «Реале» заверили
валлийца, что он нужен команде.
В текущем сезоне 18-летний
Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».
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