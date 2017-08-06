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«Реал» не будет покупать Мбаппе нынешним летом и сохранит Бэйла

Источник:  The GuardianКомментарии

Мадридский «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что «Реал» готов вернуться к варианту с Мбаппе через год. Кроме того, клуб намерен сохранит Гарета Бэйла, которым, как сообщалось ранее, интересуется «Манчестер Юнайтед». В «Реале» заверили валлийца, что он нужен команде.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».

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