Хасан Салихамиджич: «Бавария» боролась до конца и показала характер

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.

«Команда показала характер и боролась до конца. Нам постоянно приходилось отыгрываться, и я очень счастлив, что в итоге мы завоевали этот титул. Самое главное сегодня, что мы смогли сдержать обещание, собраться, настроиться на матч и не уронить честь клуба. Игроки, которые сегодня дебютировали в составе команды, проявили себя отлично. Я горжусь командой», - цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).