Хасан Салихамиджич: «Бавария» боролась до конца и показала характер
Спортивный директор «Баварии»
Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии
против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария»
выиграла серию пенальти со счетом 5:4.
«Команда показала характер и боролась до конца. Нам постоянно
приходилось отыгрываться, и я очень счастлив, что в итоге мы завоевали этот
титул. Самое главное сегодня, что мы смогли сдержать обещание, собраться,
настроиться на матч и не уронить честь клуба. Игроки, которые сегодня
дебютировали в составе команды, проявили себя отлично. Я горжусь командой»,
- цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».
У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).
Матч
Боруссия - Бавария - 2:2 (1:1)
Голы
Пулишич 12 (1:0). Левандовски 19 (1:1). Обамеянг 71 (2:1). Киммих 89 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шахин, Дауд (Роде, 46), Пулишич (Филипп, 90), Кастро, Дембеле, Обамеянг
Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 61), Хуммельс, Рафинья, Рибери, Видаль, Руди, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Левандовски, Мюллер (Коман, 67)
Предупреждения:
Папастатопулос, 18; Загаду, 54; Роде, 86; Пасслак, 90 - Левандовски, 70; Видаль, 75
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция