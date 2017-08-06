Свен Ульрайх: Рад, что помог «Баварии» выиграть в серии пенальти

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.

«Сегодня мы больше были похожи на самих себя. В первом тайме было очень много моментов, которыми надо было бы лучше распорядиться. Потом, к сожалению, пропустили дважды, потеряли концентрацию. В итоге мы все же выиграли.

Это классно, и мы продолжим действовать в том же духе. Сегодня мы также показали и настоящую волю к победе. Конечно, я рад, что смог помочь своей команде выиграть в серии пенальти и завоевать вместе с ней новый титул», - цитирует Ульрайха официальный сайт «Баварии».

У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).