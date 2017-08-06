Свен Ульрайх: Рад, что помог «Баварии» выиграть в серии пенальти
Голкипер
«Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями
после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним,
после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом
5:4.
«Сегодня мы больше были похожи на самих себя. В первом тайме
было очень много моментов, которыми надо было бы лучше распорядиться. Потом, к
сожалению, пропустили дважды, потеряли концентрацию. В итоге мы все же
выиграли.
Это классно, и мы продолжим действовать в том же духе. Сегодня
мы также показали и настоящую волю к победе. Конечно, я рад, что смог помочь
своей команде выиграть в серии пенальти и завоевать вместе с ней новый титул»,
- цитирует Ульрайха официальный сайт «Баварии».
У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).
Матч
Боруссия - Бавария - 2:2 (1:1)
Голы
Пулишич 12 (1:0). Левандовски 19 (1:1). Обамеянг 71 (2:1). Киммих 89 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шахин, Дауд (Роде, 46), Пулишич (Филипп, 90), Кастро, Дембеле, Обамеянг
Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 61), Хуммельс, Рафинья, Рибери, Видаль, Руди, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Левандовски, Мюллер (Коман, 67)
Предупреждения:
Папастатопулос, 18; Загаду, 54; Роде, 86; Пасслак, 90 - Левандовски, 70; Видаль, 75
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция