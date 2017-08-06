Роберт Левандовски: Иногда мы ошибались, но через пару месяцев все будет работать отлично

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.

«Я очень рад, что мы выиграли, это первое. Мы очень хорошо сыграли. Иногда допускали ошибки, но все же это первая игра сезона. Сейчас нам нужно будет только прибавлять. Я уверен, что через пару месяцев все будет работать отлично. Мы будем так же мощны как год или два года назад», - цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии».

У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).