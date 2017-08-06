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Роберт Левандовски: Иногда мы ошибались, но через пару месяцев все будет работать отлично

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.

«Я очень рад, что мы выиграли, это первое. Мы очень хорошо сыграли. Иногда допускали ошибки, но все же это первая игра сезона. Сейчас нам нужно будет только прибавлять. Я уверен, что через пару месяцев все будет работать отлично. Мы будем так же мощны как год или два года назад», - цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии».

У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).

Матч

Боруссия - Бавария - 2:2 (1:1)

Голы

Пулишич 12 (1:0). Левандовски 19 (1:1). Обамеянг 71 (2:1). Киммих 89 (2:2).

Состав

Боруссия: Бюрки, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шахин, Дауд (Роде, 46), Пулишич (Филипп, 90), Кастро, Дембеле, Обамеянг

Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 61), Хуммельс, Рафинья, Рибери, Видаль, Руди, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Левандовски, Мюллер (Коман, 67)

Предупреждения:

Папастатопулос, 18; Загаду, 54; Роде, 86; Пасслак, 90 - Левандовски, 70; Видаль, 75

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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