«Барселона» ведет переговоры с Дракслером
Источник: BildКомментарии
Полузащитник
«ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает немецкое
издание Bild.
Сообщается,
что на переговоры с «Барселоной» прибыл агент немецкого хавбека Рогер Виттманн. «Барселона»
рассматривает Дракслера как альтернативу игроку дортмундской «Боруссии» Усману
Дембеле, если переход не состоится. У немца есть предложения и от других
клубов.
В прошедшем сезоне
23-летний Юлиан Дракслер провел 17 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил
четыре мяча при двух голевых передачах.
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