«Барселона» ведет переговоры с Дракслером

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Сообщается, что на переговоры с «Барселоной» прибыл агент немецкого хавбека Рогер Виттманн. «Барселона» рассматривает Дракслера как альтернативу игроку дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле, если переход не состоится. У немца есть предложения и от других клубов.

В прошедшем сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 17 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил четыре мяча при двух голевых передачах.