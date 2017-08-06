Петер Бос: Нам еще повезло, что «Бавария» не забила больше

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против «Баварии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.

«Когда выигрываешь всего за две минуты до конца игры и потом пропускаешь, нельзя быть довольным игрой. Мы хорошо начали, но после 15-20 минут у нас было слишком много потерь мяча. Тут нам еще повезло, что «Бавария» не забила больше. Во второй половине мы уже играли лучше», - цитирует Боса официальный сайт «Баварии».

У «Боруссии» отличились Кристиан Пулишич (12-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71-я), у «Баварии» - Роберт Левандовски (18-я) и Джошуа Киммих (88-я).