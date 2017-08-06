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Василий Ломаченко: Мне все равно, с кем боксировать. Хочу объединить пояса

Источник:  iSport.uaКомментарии

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился впечатлениями после победы над колумбийцем Мигелем Марриагой. Также он заявил о желании объединить чемпионские пояса.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал. Это был очень интересный бой для меня. Я получил во время этого боя опыт. Мне нужно тренировать мою защиту, мне нужно над этим работать. Для меня неважно с кем боксировать, я хочу боксировать, я хочу объединить пояса», - цитирует Ломаченко iSport.ua.

Ранее промоутер украинца Боб Арум заявлял, что постарается организовать для Ломаченко еще один поединок до окончания 2017 года.

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