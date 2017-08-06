Василий Ломаченко: Мне все равно, с кем боксировать. Хочу объединить пояса
Источник: iSport.uaКомментарии
Украинский
боксер Василий Ломаченко поделился впечатлениями после победы над колумбийцем
Мигелем Марриагой. Также он заявил о желании объединить чемпионские пояса.
«Спасибо
всем, кто меня поддерживал. Это был очень интересный бой для меня. Я получил во
время этого боя опыт. Мне нужно тренировать мою защиту, мне нужно над этим
работать. Для меня неважно с кем боксировать, я хочу боксировать, я хочу
объединить пояса», - цитирует Ломаченко iSport.ua.
Ранее
промоутер украинца Боб Арум заявлял, что
постарается организовать для Ломаченко еще один поединок до окончания
2017 года.
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