Коутиньо на следующей неделе может перейти в «Барселону» за 100 миллионов евро
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
По сообщениям испанских СМИ, в ближайшее время игроком «Барселоны»
может стать полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Как информирует Mundo
Deportivo переход
может состояться уже в ближайший вторник. Сумма трансфера в таком случае
составит около 100 миллионов евро. Также есть информация, что контракт будет
подписан на пять лет.
Напомним,
25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с
тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37
результативных передач.
Transfermarkt.de
оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.
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