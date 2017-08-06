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Коутиньо на следующей неделе может перейти в «Барселону» за 100 миллионов евро

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

По сообщениям испанских СМИ, в ближайшее время игроком «Барселоны» может стать полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Как информирует Mundo Deportivo переход может состояться уже в ближайший вторник. Сумма трансфера в таком случае составит около 100 миллионов евро. Также есть информация, что контракт будет подписан на пять лет.

Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.

Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.

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