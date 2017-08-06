Массимо Каррера: Для меня матч с «Зенитом» не является историческим

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в четвертом туре чемпионата России. Он отметил, что не придет большого значения противостоянию со своим коллегой Роберто Манчини.

«Что касается предстоящего матча против «Зенита», то для меня лично он не является историческим. Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние «Зенита» и «Спартака». Мы играем не против Манчини, а против «Зенита», «Зениту» же противостоит не Каррера, а «Спартак».

Если бы этот матч уже сегодня решал судьбу золотых медалей, тогда его еще как-то можно было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того», - цитирует Карреру «Р-Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.