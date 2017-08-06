Массимо Каррера: Трудно не считать «Зенит» фаворитом чемпионата, но мы не собираемся ничего дарить

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча против «Зенита» назвал своих соперников фаворитом сезона. Также он отметил, что «Зенит» - не единственный фаворит.

«Трудно, конечно, не считать нынешний «Зенит» фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал «Локомотив».

Еще мне нравится, как играет «Краснодар». Тот же «Рубин» - крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить (смеется). «Зенит» - один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный», - цитирует Карреру «Р-Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



