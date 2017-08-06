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Массимо Каррера: Трудно не считать «Зенит» фаворитом чемпионата, но мы не собираемся ничего дарить

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча против «Зенита» назвал своих соперников фаворитом сезона. Также он отметил, что «Зенит» - не единственный фаворит.

«Трудно, конечно, не считать нынешний «Зенит» фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал «Локомотив».

Еще мне нравится, как играет «Краснодар». Тот же «Рубин» - крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить (смеется). «Зенит» - один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный», - цитирует Карреру «Р-Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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