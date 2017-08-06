Алан Дзагоев: Местами «Рубин» показывает хороший футбол, но их становление продолжается
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем с «Рубином» в
четвертом туре чемпионата России оценил выступления соперников.
«Я смотрел фрагменты
матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается.
Мое мнение – «Рубину» понадобится семь или десять туров, чтобы полностью понять
требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех
клубов РФПЛ было мало», - цитирует Дзагоева официальный твиттер ЦСКА.
Матч ЦСКА – «Рубин»
начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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