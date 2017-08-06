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Алан Дзагоев: Местами «Рубин» показывает хороший футбол, но их становление продолжается

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем с «Рубином» в четвертом туре чемпионата России оценил выступления соперников.

«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается. Мое мнение – «Рубину» понадобится семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало», - цитирует Дзагоева официальный твиттер ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Рубин» начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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