Ринат Билялетдинов: В лидерстве «Локомотива» нет ничего сверхъестественного
Бывший тренер «Локомотива»
Ринат Билялетдинов оценил старт команды в чемпионате России. Напомним, что
вчера «Локо» обыграл «СКА-Хабаровск».
«Ничего сверхъестественного в том, что «Локомотив» на вершине
турнирной таблицы, нет. Кто-то же должен быть впереди. У «Локомотива»
достаточно сбалансированная команда, но им непросто даются голы. Это было видно
и в матче с «Арсеналом», и в игре со «СКА-Хабаровском». Но в итоге они дожимают
соперника, это признак добротности команды. «Локомотив» в этом сезоне будет
участвовать как минимум в борьбе за еврокубки.
«Локомотиву»
нужен еще один нападающий. Команде все-таки играть на два фронта, к тому же Ари
травмирован. В остальном, думаю, острой необходимости в новичках нет», -
цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».
Напомним, что «Локомотив» выиграл все четыре стартовых матча в РФПЛ и с 12 очками занимает первое место.
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция