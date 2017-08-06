Ринат Билялетдинов: В лидерстве «Локомотива» нет ничего сверхъестественного

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил старт команды в чемпионате России. Напомним, что вчера «Локо» обыграл «СКА-Хабаровск».

«Ничего сверхъестественного в том, что «Локомотив» на вершине турнирной таблицы, нет. Кто-то же должен быть впереди. У «Локомотива» достаточно сбалансированная команда, но им непросто даются голы. Это было видно и в матче с «Арсеналом», и в игре со «СКА-Хабаровском». Но в итоге они дожимают соперника, это признак добротности команды. «Локомотив» в этом сезоне будет участвовать как минимум в борьбе за еврокубки.

«Локомотиву» нужен еще один нападающий. Команде все-таки играть на два фронта, к тому же Ари травмирован. В остальном, думаю, острой необходимости в новичках нет», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» выиграл все четыре стартовых матча в РФПЛ и с 12 очками занимает первое место.