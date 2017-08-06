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Ринат Билялетдинов: В лидерстве «Локомотива» нет ничего сверхъестественного

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил старт команды в чемпионате России. Напомним, что вчера «Локо» обыграл «СКА-Хабаровск».

«Ничего сверхъестественного в том, что «Локомотив» на вершине турнирной таблицы, нет. Кто-то же должен быть впереди. У «Локомотива» достаточно сбалансированная команда, но им непросто даются голы. Это было видно и в матче с «Арсеналом», и в игре со «СКА-Хабаровском». Но в итоге они дожимают соперника, это признак добротности команды. «Локомотив» в этом сезоне будет участвовать как минимум в борьбе за еврокубки.

«Локомотиву» нужен еще один нападающий. Команде все-таки играть на два фронта, к тому же Ари травмирован. В остальном, думаю, острой необходимости в новичках нет», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» выиграл все четыре стартовых матча в РФПЛ и с 12 очками занимает первое место.

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)

Голы

Миранчук А. 75 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)

Предупреждения:

нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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