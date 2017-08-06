Антон Назаров: Менькова нельзя ругать за четвертое место
Старший тренер сборной
России по прыжкам Антон Назаров оценил выступление российского
прыгуна в длину Александра Менькова на чемпионате мира по легкой атлетике.
Напомним, что Менкьов занял четвертое место.
«Четвертое место – самое
обидное, без медали, но Саша готов блестяще. Первую попытку он сделал блестящую,
думали, что дальше он прибавит. Но затем пять заступов – это редкость для него,
это подвело. Менькова нельзя ругать за четвертое место, он просто молодец!
Это успех для него. Он два
года не выступал в такой компании - с августа 2015 года в Пекине, где он был
шестым на чемпионате мира. Возвращаться немножко тяжело. Но Меньков мог
прыгнуть и 8,40, и 8,50», - цитирует Менькова «Р-Спорт».
Напомним, что победу
одержал представитель ЮАР Луво
Маньонга (ЮАР). Меньков, как и остальные российские спортсмены на
чемпионате мира, выступал в качестве нейтрального атлета.