Антон Назаров: Менькова нельзя ругать за четвертое место

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров оценил выступление российского прыгуна в длину Александра Менькова на чемпионате мира по легкой атлетике. Напомним, что Менкьов занял четвертое место.

«Четвертое место – самое обидное, без медали, но Саша готов блестяще. Первую попытку он сделал блестящую, думали, что дальше он прибавит. Но затем пять заступов – это редкость для него, это подвело. Менькова нельзя ругать за четвертое место, он просто молодец!

Это успех для него. Он два года не выступал в такой компании - с августа 2015 года в Пекине, где он был шестым на чемпионате мира. Возвращаться немножко тяжело. Но Меньков мог прыгнуть и 8,40, и 8,50», - цитирует Менькова «Р-Спорт».

Напомним, что победу одержал представитель ЮАР Луво Маньонга (ЮАР). Меньков, как и остальные российские спортсмены на чемпионате мира, выступал в качестве нейтрального атлета.