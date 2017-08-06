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Василий Уткин: Главная дуэль матча «Зенит» - «Спартак» - это противостояние опорных хабеков

Источник:  FacebookКомментарии

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился своим мнением по поводу предстоящего матча четвертого тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

«Ключевой вопрос сегодня в матче «Зенит» - «Спартак» - в противостоянии опорных хавбеков. Это главная дуэль матча. «Спартак» задержал до последнего укрепление середины поля. При игре в два центральных полузащитника нет футболиста, который мог бы сразу при потере мяча приклеиться к Паредесу и помешать тому спокойно, без паники выбрать оптимальное направление для развития атаки. На этом месте в расстановке «Спартака» лакуна. Пустота. Ивелин Попов, который появлялся в составе под атакующим трио, просто не соответствует такой задаче. Ему не хватит для этого ни умений, ни тупо сил. 

Самедов, который в матче с «Краснодаром» играл (особенно без мяча) ближе к центру, может помочь в середине поля чисто количественно, но к Паредесу не успеет. 

Значит, или: 

- с первых минут играет Тимофеев третьим в середине и тем самым есть игрок (он сам или Глушаков) для противодействия Паредесу; 

- это будет поручено Зе Луишу, которому хватит на это здоровья, но потребует более интенсивной игры, поскольку номинально он действует на острие атаки; 

- состоится дебют «с колес» Пашалича. 

Или проблема будет просто проигнорирована. Что тоже возможно и вполне по-спартаковски. 

Для «Зенита» проблема препятствования Фернандо тоже является основополагающей, но дефицита игроков для работы над этой проблемой нет и рисунка игры задача не меняет. Что, конечно, не гарантирует, что Фернандо будет закрыт. 

От того, что придумает каждый тренер для нейтрализации чужого мозгового центра и освобождения своего, наполовину зависит результат матча «Зенит» - «Спартак». На другую половину он зависит от того, как эти замыслы реализуют на поле конкретные игроки», - написал Уткин на своей странице в Facebook.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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