Александр Бубнов: У «Спартака» есть преимущество в сыгранности и мощи атакующей линии перед «Зенитом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
матча «Зенит» - «Спартак». Напомним, что команды сыграют в рамках четвертого
тура чемпионата России.
«Если брать
в целом, то «Зенит» можно считать фаворитом,
потому что он лидирует в чемпионате и играет дома. Но у
«Спартака» есть одно преимущество перед «Зенитом»: если взять сыгранность
и мощь атакующей линии, то спартаковцы выглядят предпочтительнее.
Промес, Зе Луиш, Луис Адриано… В распоряжении Карреры одна из сильнейших атак лиги. Это сыграло
решающую роль в матче с «Краснодаром».
Манчини понимает, что «Спартак» – конкурент в борьбе за чемпионство, поэтому очень серьезно готовится к игре. Не зря ведь он применил такую серьезную ротацию в матче с «Бней-Иегудой». На мой взгляд, шансы примерно равны. Явного фаворита нет, так как у обеих команд есть проблемы», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.