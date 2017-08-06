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Александр Бубнов: У «Спартака» есть преимущество в сыгранности и мощи атакующей линии перед «Зенитом»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак». Напомним, что команды сыграют в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Если брать в целом, то «Зенит» можно считать фаворитом, потому что он лидирует в чемпионате и играет дома. Но у «Спартака» есть одно преимущество перед «Зенитом»: если взять сыгранность и мощь атакующей линии, то спартаковцы выглядят предпочтительнее. Промес, Зе Луиш, Луис Адриано… В распоряжении Карреры одна из сильнейших атак лиги. Это сыграло решающую роль в матче с «Краснодаром».

Манчини понимает, что «Спартак» – конкурент в борьбе за чемпионство, поэтому очень серьезно готовится к игре. Не зря ведь он применил такую серьезную ротацию в матче с «Бней-Иегудой». На мой взгляд, шансы примерно равны. Явного фаворита нет, так как у обеих команд есть проблемы», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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