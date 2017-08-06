ВИДЕО ДНЯ: Перед финалом в беге на 100 метров с участием Болта по стадиону пробежался голый мужчина

Перед финальным забегом на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) на беговых дорожках появился голый мужчина.

Он пробежал некоторое время, после чего сотрудники безопасности стадиона остановила его. Напомним, что победил в забеге американец Джастин Гэтлин. Знаменитый ямаец Усэйн Болт занял третье место.



