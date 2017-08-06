Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился своим мнением о
противостоянии со «Спартаком» в чемпионате России.
— Перед сезоном Манчини сказал: «Кокорин
и Дзюба должны забить минимум 35 мячей». Кокорин забивает,
Дзюба — нет.
— Думаю, Мистер мог бы включить сюда
и Шатова. Как я уже сказал, потенциал у парней огромный. Они
втроем — это вообще сильнейшее сочетание атакующих игроков для сборной
России. Да, Дзюба пока не забивал, но вспомните, сколько
он забил в прошлом сезоне! Быть нападающим не так-то просто,
потому что как только ты не забиваешь в трех или четырех играх,
все вокруг спрашивают: «Что с тобой?», «Что случилось?», «Что
происходит?».
— Луис Адриано уверен, что они с Промесом
забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.
— Если «Зенит» выиграет чемпионат, пусть забивают
хоть 40. Не проблема!, - цитирует Нету 8.news.ru.
Матч «Зенит» - «Спартак»
начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.