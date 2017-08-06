Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился своим мнением о противостоянии со «Спартаком» в чемпионате России.

— Перед сезоном Манчини сказал: «Кокорин и Дзюба должны забить минимум 35 мячей». Кокорин забивает, Дзюба — нет.

— Думаю, Мистер мог бы включить сюда и Шатова. Как я уже сказал, потенциал у парней огромный. Они втроем — это вообще сильнейшее сочетание атакующих игроков для сборной России. Да, Дзюба пока не забивал, но вспомните, сколько он забил в прошлом сезоне! Быть нападающим не так-то просто, потому что как только ты не забиваешь в трех или четырех играх, все вокруг спрашивают: «Что с тобой?», «Что случилось?», «Что происходит?».

— Луис Адриано уверен, что они с Промесом забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.

— Если «Зенит» выиграет чемпионат, пусть забивают хоть 40. Не проблема!, - цитирует Нету 8.news.ru.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



