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Луиш Нету: Фернандо – ключевая фигура в «Спартаке»

Источник:  8news.ruКомментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в четвертом туре чемпионата России.

— Матч со «Спартаком» — что это лично для вас?

— Как и для наших фанатов, президента, боссов «Газпрома» и всего города, для меня встреча с этой командой означает одно: нужно выйти на поле и победить. За 4,5 года, что я здесь, так было всегда. В этот раз «Спартак» приедет в качестве чемпиона, плюс это будет первое «класико» в истории нового стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.

— Три самых опасных футболиста «Спартака» прямо сейчас?

— Промес — думаю, не нужно объяснять, почему. Невероятно хорош Зе Луиш — очень сильный парень! А еще Фернандо — для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне и подключения к атакам — на поле Фернандо умеет все, - цитирует Нету 8.news.ru.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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