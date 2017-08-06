Луиш Нету: Фернандо – ключевая фигура в «Спартаке»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в четвертом туре чемпионата России.
— Матч со «Спартаком» — что это лично
для вас?
— Как и для наших фанатов, президента,
боссов «Газпрома» и всего города, для меня встреча с этой командой
означает одно: нужно выйти на поле и победить. За 4,5 года,
что я здесь, так было всегда. В этот раз «Спартак» приедет
в качестве чемпиона, плюс это будет первое «класико» в истории нового
стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных
матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.
— Три самых опасных футболиста «Спартака» прямо
сейчас?
— Промес — думаю, не нужно объяснять,
почему. Невероятно хорош Зе Луиш — очень сильный парень! А еще
Фернандо — для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся
игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне
и подключения к атакам — на поле Фернандо умеет все, -
цитирует Нету 8.news.ru.
Матч «Зенит» - «Спартак»
начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.