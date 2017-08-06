«Зенит» – «Спартак». Матч посетит около 60 тысяч человек

Матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», посетит около 60 тысяч человек.

Порядок на стадионе обеспечит около двух тысяч полицейских.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После трех матчей сине-бело-голубые идут на втором месте с девятью очками, «Спартак» с пятью баллами расположился на восьмой строчке.