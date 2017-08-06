Болгарин Христов перешел в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» подписал болгарского футболиста Венцислава Христова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 28-летний игрок может сыграть на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Провел восемь матчей за сборную Болгарии, забил один мяч.

В прошедшем сезоне Христов выступал за «Левски» и «Нефтохимик». В общей сложности он провел 21 матч и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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