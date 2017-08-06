«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого
тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Тосно».
«Арсенал»: Габулов,
Хагуш, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич,
Шевченко, Джорджевич.
«Тосно»: Юрченко,
Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Нуну Роша, Карницкий,
Заболотный, Мелкадзе.
Матч начнется
в 15:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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