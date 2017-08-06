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«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Тосно».

«Арсенал»: Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Матч начнется в 15:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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