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Пьер-Эмерик Обамеянг: Я останусь здесь, в «Боруссии»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отклонил предложение клуба из Китая и продолжит выступать за дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщил сам игрок.

- Это правда, что я говорил с руководством «Боруссии», прежде чем как отправился в отпуск. Я сообщил, что, возможно, готов попробовать что-то другое. Это было честно и справедливо. Но ни один из клубов не смог договориться «Боруссией», поэтому я остаюсь в Дортмунде.

Конечно, Китай был одним из вариантов. Естественно, я задумался, когда мне предложили столько денег. Однако клубы там не так профессиональны, как в Европе. Знаю, что многие говорили о том, что это будет шаг назад в плане моей футбольной карьеры, поэтому я отклонил предложение, - цитирует Обамеянга Football Italia.

Ранее сообщалось, что Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Также на форварда претендовали «Милан», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов был заплатить 80 миллионов евро дортмундской «Боруссии» за трансфер габонца, а самому нападающему предложил зарплату в 50 млн евро в год.

В прошедшем сезоне 28-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 46 матчей за «Боруссию» и забил 40 мячей при пяти голевых передачах.

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