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Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

Напомним, 4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем Кубка Кондрашина и Белова, обыграв команды России и Финляндии.

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