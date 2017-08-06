Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова
Сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).
Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.
Напомним, 4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).
Сборная Израиля стала победителем Кубка Кондрашина и Белова, обыграв команды России и Финляндии.
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