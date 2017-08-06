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Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином».

- Я не готов поставить на «Рубин» по простой причине: он не впечатляет. Да, они выиграли у «Арсенала», но победа далась им непросто. Три очка придадут им уверенности, но не отменят факта, что у команды по-прежнему много проблем. Сигурдссон усилит центр обороны, да и вообще у них очень много качественных футболистов, осталось только выбрать оптимальный вариант. Команда находится в стадии строительства, и это дает преимущество ЦСКА. Думаю, Бердыеву потребуется примерно десять туров, чтобы наладить игру и определиться с составом, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча двух команд пройдет в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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