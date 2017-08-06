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«Ювентус» увеличил предложение по Кейта

Источник:  CalcioMercato.comКомментарии

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Лацио» Бальде Кейта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, «Юве» предлагает за игрока 20 миллионов евро и еще пять миллионов бонусов при достижении определенных игровых показателей. Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что этого недостаточно. Он хочет получить за футболиста 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

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