«Ювентус» увеличил предложение по Кейта
Источник: CalcioMercato.comКомментарии
«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Лацио»
Бальде Кейта. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Calciomercato, «Юве» предлагает
за игрока 20 миллионов евро и еще пять миллионов бонусов при достижении
определенных игровых показателей. Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что
этого недостаточно. Он хочет получить за футболиста 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне
22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести
голевых передачах.
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