«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику

«Спартак» попросил своих болельщиков отказаться от использования пиротехники во время выездного матча чемпионата России с «Зенитом».

«Информируем вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а также технической возможностью стадиона матч пройдет под закрытой крышей. Убедительно просим вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Добавим, что встреча четвертого тура «Зенит» - «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.