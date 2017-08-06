Анатолий Бышовец: Успех «Локомотива» связан со слабыми соперниками

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил старт команды в чемпионате России.



- Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для «железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо» резко уступают по своему уровню красно-зеленым. Ну и плюс «Локомотив» при Семине способен играть на удержание результата, это их коронка, и они умело пользуются этим преимуществом.

Напомним, что «Локомотив» в субботу победил «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура РФПЛ. Команда Юрия Семина с 12 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу. Второе место с 9 очками занимает петербургский «Зенит», который в воскресенье примет московский «Спартак».

