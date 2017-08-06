Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 1Тосно
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал0 : 0Челси
Футбол  Болтон- : -Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Успех «Локомотива» связан со слабыми соперниками

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил старт команды в чемпионате России. 

- Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для «железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо» резко уступают по своему уровню красно-зеленым. Ну и плюс «Локомотив» при Семине способен играть на удержание результата, это их коронка, и они умело пользуются этим преимуществом.

Напомним, что «Локомотив» в субботу победил «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура РФПЛ. Команда Юрия Семина с 12 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу. Второе место с 9 очками занимает петербургский «Зенит», который в воскресенье примет московский «Спартак».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Онлайн
Футбол
«Арсенал» - Тосно». Онлайн
Легкая атлетика
Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: Я останусь здесь, в «Боруссии»
Футбол
«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч посетит около 60 тысяч человек
Футбол
Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Перед финалом в беге на 100 метров с участием Болта по стадиону пробежался голый мужчина
все новости