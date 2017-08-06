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Валентин Балахничев: Болт своими успехами фактически содержал легкую атлетику

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал последний индивидуальный забег в карьере Усэйна Болта.

- Болт — великий спортсмен и человек, своими успехами он фактически содержал легкую атлетику, как в свое время это делали Сергей Бубка и Елена Исинбаева.

Что касается самого результата, то он оказался, конечно, ниже… И наверное, Усэйну можно было бы осуществить свой уход еще до чемпионата мира: тогда его выступления на первенстве носили бы исключительно выставочный характер. Плюс эти заявления, что он хочет закончить карьеру непобежденным… Нужно уметь вовремя уйти, и сделать это красиво. Скорее всего, это просто ошибка пиар-менеджмента бегуна: они, вероятно, планировали выставить все в том свете, что Болт хочет уйти без поражений, а на деле вышло, что он уступил в своем последнем одиночном забеге. Это, впрочем, вовсе не умаляет его достижений, значимости и величия, - рассказал Балахничев в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Болт занял третье место, уступив в финальном забеге американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмэну.

Ранее Болт заявил, что после чемпионата мира 2017 года он завершит карьеру. 30-летний спортсмен завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Также в его активе восемь золотых олимпийских медалей.

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