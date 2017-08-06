Валентин Балахничев: Думаю, что для Болта все равно, кто его победил

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал последний индивидуальный забег в карьере Усэйна Болта.

- Плохо ли для ямайца, что победил его накануне именно Гэтлин, а не кто-то другой? Думаю, что для Болта все равно, кто его победил, - плохо, что он в целом не смог прибежать первым, это его явно огорчило. Но думаю, что он должен был понимать - спорт когда-то заканчивается, и здесь нет ничего печального, это ведь жизнь, - рассказал Балахничев в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Болт занял третье место, уступив в финальном забеге американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмэну.

Ранее Болт заявил, что после чемпионата мира 2017 года он завершит карьеру. 30-летний спортсмен завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Также в его активе восемь золотых олимпийских медалей.