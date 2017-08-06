«Эвертон» интересуется Вермаленом

Интерес к защитнику «Барселоны» Томасу Вермалену проявляет «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, бельгиец, скорее всего, покинет «Барселону». Ему не удалось проявить себя в команде из-за травм. Кроме того, защитником интересуются также «Вест Бромвич» и «Андерлехт».

В прошлом сезоне 31-летний Томас Вермален выступал за «Рому» на правах аренды. За команду он провел 12 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы. Ранее стало известно, что он травмировался, готовясь к новому сезону вместе с «Барселоной».