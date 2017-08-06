«Эвертон» интересуется Вермаленом
Источник: The SunКомментарии
Интерес к защитнику «Барселоны»
Томасу Вермалену проявляет «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Sun, бельгиец, скорее
всего, покинет «Барселону». Ему не удалось проявить себя в команде из-за травм.
Кроме того, защитником интересуются также «Вест Бромвич» и «Андерлехт».
В прошлом сезоне 31-летний
Томас Вермален выступал за «Рому» на правах аренды. За команду он провел 12
матчей, пропустив часть сезона из-за травмы. Ранее стало известно, что он
травмировался, готовясь к новому сезону вместе с «Барселоной».
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