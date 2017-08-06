Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 1Тосно
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал0 : 0Челси
Футбол  Болтон- : -Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Эвертон» интересуется Вермаленом

Источник:  The SunКомментарии

Интерес к защитнику «Барселоны» Томасу Вермалену проявляет «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, бельгиец, скорее всего, покинет «Барселону». Ему не удалось проявить себя в команде из-за травм. Кроме того, защитником интересуются также «Вест Бромвич» и «Андерлехт».

В прошлом сезоне 31-летний Томас Вермален выступал за «Рому» на правах аренды. За команду он провел 12 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы. Ранее стало известно, что он травмировался, готовясь к новому сезону вместе с «Барселоной».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» увеличил предложение по Кейта«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Лацио» Бальде Кейта. Об этом сообщают итальянские СМИ.Коутиньо на следующей неделе может перейти в «Барселону» за 100 миллионов евроПо сообщениям испанских СМИ, в ближайшее время игроком «Барселоны» может стать полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.«Барселона» ведет переговоры с ДракслеромПолузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает немецкое издание Bild.Завтра Дембеле может стать игроком «Барселоны»«Барселона» ведет работу по приобретению нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.«Реал» не будет покупать Мбаппе нынешним летом и сохранит БэйлаМадридский «Реал» отказался от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Главные новости
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Онлайн
Футбол
«Арсенал» - Тосно». Онлайн
Легкая атлетика
Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: Я останусь здесь, в «Боруссии»
Футбол
«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч посетит около 60 тысяч человек
Футбол
Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Перед финалом в беге на 100 метров с участием Болта по стадиону пробежался голый мужчина
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Томас Вермален
Томас Вермаленвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы