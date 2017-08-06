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«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси».

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Эльнени, Джака, Беллерин, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Ивоби, Ляказетт.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Сеск, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

Матч начнется в 16:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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