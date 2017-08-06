«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матче за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси».
«Арсенал»: Чех, Холдинг,
Мертезакер, Монреаль, Эльнени, Джака, Беллерин, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек,
Ивоби, Ляказетт.
«Челси»: Куртуа,
Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Сеск, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи,
Педро.
Матч начнется в 16:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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